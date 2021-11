Demi Schuurs en haar dubbelpartner Nicole Melichar zijn in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) met een overwinning aan de WTA Finals begonnen. In het enkelspel won Karolína Plísková van Garbiñe Muguruza.

Schuurs en Melichar wonnen in een partij van iets meer dan een uur met 6-2 en 6-2 van Samantha Stosur en Zhang Shuai. Het was in het Mexicaanse Guadalajara raak op het eerste matchpoint.

Shuko Aoyama en Ena Shibahara uit Japan zijn de volgende opponenten voor Schuurs en Melichar in groep B van de WTA Finals. Er wordt ook nog tegen het duo Darija Jurak/Andreja Klepac gespeeld.

Schuurs en Melichar boekten hun overwinning op het prestigieuze eindejaarstoernooi vlak nadat ze hadden aangekondigd dat ze na dit seizoen niet met elkaar verder gaan. "Onze persoonlijkheden liggen te ver uit elkaar", zei Schuurs.

De 28-jarige Nederlandse, die pas sinds begin dit jaar een koppel vormde met de Amerikaanse, gaat volgend jaar verder met Chan Hao-ching uit Taiwan.

Plísková zet Muguruza opzij

In het enkelspel van de WTA Finals begon Plísková eveneens met een overwinning. De nummer vier van de wereld was in drie sets te sterk voor Muguruza, de mondiale nummer vijf. Het werd 4-6, 6-2 en 7-6 (8).

Plísková had in de beslissende set bij een voorsprong van 5-4 al twee matchpoints laten liggen. In de spannende tiebreak sloeg ze bij haar vierde kans van de partij alsnog toe.

Woensdagavond was Anett Kontaveit bij de andere partij in groep B te sterk voor Barbora Krejcíková. In poule A moeten Maria Sakkari, Paula Badosa, Aryna Sabalenka en Iga Swiatek nog in actie komen.