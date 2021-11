Anett Kontaveit is de vijftigste editie van de WTA Finals begonnen met een overwinning. De Estse tennisster versloeg woensdag in het Mexicaanse Guadalajara Roland Garros-winnares Barbora Krejcíková met 6-3 en 6-4.

De 25-jarige Kontaveitt bemachtigde ruim een week geleden het laatste ticket voor het eindejaarstoernooi, waar de beste acht tennissters van het seizoen strijden om de officieuze wereldtitel. Ze deed dat door in Roemenië de Transylvania Open te winnen.

In haar eerste groepswedstrijd in Guadalajara trok Kontaveitt haar topvorm door. In de eerste set plaatste ze bij een 2-1-voorsprong de beslissende break, vervolgens gaf ze in de tweede set een break in de allereerste game niet meer uit handen.

Voor de nummer acht van de wereld is het haar elfde opeenvolgende zege. Opvallend genoeg kwam ze bij Grand Slams nooit verder dan de kwartfinales. Krejcíková is de mondiale nummer drie.

Karolína Plísková en Garbiñe Muguruza zitten ook in de groep van Kontaveit en Krejcíková. De andere poule bestaat uit Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Iga Swiatek en Paula Badosa. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty heeft zich ziek afgemeld.

De beste twee tennissters van beide poules plaatsen zich voor de halve finales. Het eindejaarstoernooi, dat aanvankelijk in China gehouden zou worden en vorig jaar wegens de coronapandemie helemaal werd geschrapt, duurt tot en met volgende week woensdag.