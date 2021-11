Emma Raducanu is dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. Voor de verrassende winnares van de US Open kwam er zo een einde aan het seizoen waarin ze doorbrak in het mondiale toptennis.

De als eerste geplaatste Raducanu, die een bye had in de eerste ronde, verloor in haar openingspartij bij het indoortoernooi van Linz van de Chinese qualifier Xinyu Wang (WTA-106): 1-6, 7-6 (0) en 5-7. De wedstrijd duurde 2 uur en 36 minuten.

De achttienjarige Raducanu serveerde prima met een eerste opslagpercentage van 81 en acht aces, maar ze kreeg toch zestien breakkansen tegen. Daarvan benutte Wang er zeven, waardoor ze voor het eerst in haar carrière een speelster uit de mondiale top twintig versloeg.

Raducanu begon het jaar op de 345e plek van de wereldranglijst en is nu de mondiale nummer twintig. De Britse maakte aan het begin van de zomer indruk door bij haar Wimbledon-debuut de vierde ronde te halen, waarna ze in september tennishistorie schreef door als qualifier de US Open op haar naam te schrijven.

De in Canada geboren tiener kreeg na haar zegetocht in New York ontzettend veel aanbiedingen, vooral ook buiten de tennisbaan. Ze speelde na de US Open nog in Indian Wells, Cluj-Napoca en dus Linz, en won twee van haar vijf partijen bij die toernooien.

Raducanu neemt nu wat rust, voordat ze zich gaat richten op de Australian Open van begin volgend jaar. Ze zal dan volgens de Britse krant The Telegraph worden bijgestaan door de Duitser Torben Beltz, de voormalige coach van topspeelster Angelique Kerber. Raducanu brak twee weken na de US Open met haar coach Andrew Richardson, omdat ze iemand wilde met meer ervaring op het hoogste niveau.