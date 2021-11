Novak Djokovic is van plan om na zijn actieve spelerscarrière door te gaan als coach. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zou het zonde vinden als zijn kennis verloren gaat.

"Kennis kan een vloek zijn als je die niet gebruikt", zei Djokovic maandag tegen Servische media. "Wat moet ik straks doen als ik met pensioen ga? Het meenemen in mijn graf, waardoor de degenen na mij niet kunnen profiteren van mijn filosofie, werkmethoden en aanpak?"

"Voor mij is het niet meer dan logisch dat mijn volgende stap is om mijn kennis aan anderen over te dragen. Ik zie mezelf in de toekomst verschillende rollen oppakken en ik ben blij dat ik me ook als coach kan ontwikkelen."

Djokovic heeft niet gezegd wanneer hij een punt achter zijn loopbaan gaat zetten en verder gaat als coach. De 34-jarige Serviër is met twintig Grand Slam-titels een van de beste tennissers aller tijden. Met dat aantal deelt hij het Grand Slam-record met iconen Rafael Nadal en Roger Federer.

Novak Djokovic won afgelopen zondag het Masters-toernooi van Parijs door zijn rivaal Daniil Medvedev te verslaan. Novak Djokovic won afgelopen zondag het Masters-toernooi van Parijs door zijn rivaal Daniil Medvedev te verslaan. Foto: ANP

'Medvedev is mijn grootste concurrent'

Djokovic won zondag in Parijs zijn 37e masterstitel, wat een record was. Hij verzekerde zich in de Franse hoofdstad bovendien voor de zevende keer van de eerste positie op de wereldranglijst aan het einde van het jaar, eveneens een record. Hij versloeg in Parijs in de finale zijn rivaal Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld.

"Als ik nu coach van hem zou zijn, zou ik nauwelijks iets te doen hebben", aldus Djokovic. "Hij is de leider van een nieuwe generatie. Hij heeft geen zwakke punten in zijn spel. Hij is momenteel waarschijnlijk mijn grootste concurrent en zal mij ooit opvolgen als nummer één van de wereld. Als Daniil fit blijft, gaat hij nog veel meer Grand Slam-toernooien winnen."

Medvedev versloeg Djokovic in september in de finale van de US Open en veroverde daardoor in New York zijn eerste Grand Slam-titel. Hij hield daarmee Djokovic van zijn 21e Grand Slam-titel af, waarmee hij alleen recordhouder was geworden.

Mogelijk gaat Djokovic in januari op jacht naar revanche, als de Australian Open op het programma staat. Het is nog onduidelijk of hij zal deelnemen aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Mogelijk blijft hij weg vanwege de coronamaatregelen in de staat Victoria. Momenteel bereidt hij zich voor op de ATP Finals, die komende zondag van start gaan in Turijn.