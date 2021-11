Daniil Medvedev heeft zondag na zijn nederlaag in de finale van het Masters-toernooi in Parijs een lans gebroken voor Novak Djokovic. De Rus vindt dat de nummer één van de wereld meer respect verdient, maar hij verwacht dat het nog even gaat duren voordat tennisfans hem gaan adoreren.

"Tien jaar nadat hij is gestopt, zal een nieuwe tennisgeneratie op Wikipedia of andere sites kijken naar statistieken en records. Dan zullen ze overal de naam van Novak zien staan. Dat is het moment dat mensen gaan beseffen dat het geweldig is wat hij in zijn carrière heeft neergezet", aldus een lovende Medvedev.

Djokovic speelde in Parijs zijn eerste toernooi sinds zijn verloren US Open-finale en brak direct diverse records in de Franse hoofdstad. Door het bereiken van de finale eindigt de Serviër het jaar voor de zevende keer als nummer één van de wereld, één keer vaker dan Pete Sampras.

Met zijn zwaarbevochten overwinning op Medvedev in de finale (4-6, 6-3 en 6-3) stelde Djokovic al de 37e Masters-titel uit zijn loopbaan veilig en ook dat is een primeur. 'The Djoker' deelde het record met Rafael Nadal, die dit jaar in Rome voor de 36e keer een Masters-toernooi won.

Djokovic zal populariteitsprijs nooit winnen

Wat betreft populariteit valt Djokovic in het niet bij Roger Federer en Nadal, maar de Serviër ontpopt zich wel als succesvolste van de 'Grote Drie'. Naast de vele records won hij in tegenstelling tot Federer en Nadal alle Grand Slam-toernooien minstens twee keer.

Djokovic lijkt ook de beste papieren te hebben om het Grand Slam-record in handen te krijgen, dat hij nu nog met zijn twee rivalen deelt (ieder twintig titels). De wereldranglijstaanvoerder won dit jaar drie van de vier Grand Slam-toernooien en was één overwinning verwijderd van een zogenoemde Calendar Slam.

"Ik heb wel het gevoel dat steeds meer mensen respect kunnen opbrengen voor wat Novak neerzet in deze sport. Hij blijft maar records breken", aldus Medvedev, die zondag aan alles merkte dat Djokovic revanche wilde nemen voor zijn verloren US Open-finale. Begin september was de Rus in drie sets te sterk in New York.

"Er stond nu in Parijs heel iets anders op het spel dan in de finale van de US Open, maar ik wist dat hij erop gebrand zou zijn om me te verslaan. Ik kon op de baan voelen dat hij koste wat kost wilde winnen en dat is precies waar competitie om draait."