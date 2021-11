Novak Djokovic heeft zondag historie geschreven door de 37e Masters-titel uit zijn loopbaan te veroveren. De Serviër was in de finale van het toernooi in Parijs te sterk voor Daniil Medvedev: 4-6, 6-3 en 6-3.

De 34-jarige Djokovic ging een stuk effectiever met zijn breakpoints om dan Medvedev, die slechts drie van zijn tien kansen verzilverde. De nummer één van de wereld, die veel punten op zijn eerste service won, dwong zes breakpoints af en sloeg vijf keer toe. Hij had op 5-3 aan één matchpoint genoeg om de Rus te kloppen.

Nooit eerder veroverde een tennisser in zijn loopbaan 37 Masters-titels. Djokovic deelde het record met Rafael Nadal, die in mei zijn 36e Masters-toernooi won door Djokovic in de finale in Rome te verslaan.

Het is de zesde keer dat Djokovic het toernooi in Parijs wint, na eindzeges in 2009, 2013, 2014, 2015 en 2019. Medvedev was vorig jaar de beste in de Franse hoofdstad. Hij blijft op dertien ATP-titels in zijn loopbaan steken.

Djokovic neemt revanche voor US Open-finale

Met zijn zege op Medvedev nam Djokovic revanche voor zijn nederlaag in de finale van de US Open. De Rus was in september in New York in drie sets te sterk en voorkwam dat 'The Djoker' de 21e Grand Slam-titel uit zijn loopbaan veroverde.

Het Masters-toernooi in Parijs is Djokovic' eerste toernooi sinds de US Open. Hij rekende op weg naar de finale af met Márton Fucsovics, Gaël Monfils (opgave), Taylor Fritz en Hubert Hurkacz. Door zijn finaleplek in Parijs sluit Djokovic het jaar voor de zevende keer af als nummer één van de wereld.

Djokovic won eerder dit jaar de Australian Open, een toernooi in Belgrado, Roland Garros en Wimbledon.