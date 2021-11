Tallon Griekspoor heeft zondag als eerste tennisser ooit zeven challengertoernooien in een jaar op zijn naam geschreven. De Nederlander won het toernooi van Tenerife door de veertigjarige Spanjaard Feliciano López in de finale met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Het betekende de vierde toernooizege op rij van Griekspoor. De Noord-Hollander won vorige maand in Murcia en twee challengers in Napels. Griekspoor, die sinds een paar maanden mede wordt gecoacht door Raemon Sluiter, kwam daardoor de mondiale top honderd in. Hij klimt na zijn succes in Tenerife naar de 82e positie.

Dit jaar won Griekspoor ook de challengers van Praag, Bratislava en Amersfoort. Volgens de ATP is de Nederlander de eerste tennisser die zeven toernooien in een jaar wint op het tweede niveau, onder de ATP Tour. Griekspoor sluit zijn seizoen komende week af in Bratislava.

Op Tenerife versloeg Griekspoor in de halve finales de Spaanse routinier Fernando Verdasco, ooit de nummer zeven van de wereld: 7-6 (5), 6-7 (7) en 6-3. In de eindstrijd was Griekspoor ook te sterk voor López, winnaar van zeven ATP-toernooien.

Griekspoor boekte zijn 21e overwinning op rij. De laatste nederlaag van de Nederlander was begin september in de tweede ronde van de US Open tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.

Jesper de Jong bereikte de finale van de challenger in Guayaquil in Ecuador. De 21-jarige De Jong neemt het daarin op tegen de Chileen Alejandro Tabilo.