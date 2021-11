Novak Djokovic heeft zich voor de zevende keer in zijn carrière verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst aan het eind van een tennisjaar. De Serviër schrijft daarmee historie, want het record dat hij deelde met Pete Sampras krijgt hij nu alleen in handen.

Djokovic bereikte zaterdag de finale van het Masters-toernooi van Parijs en is daardoor niet meer te achterhalen door zijn enige concurrent Daniil Medvedev.

Djokovic moest zich tot het uiterste inspannen om de finale te bereiken. De Pool Hubert Hurkacz pakte de eerste set en dwong in de derde een tiebreak af, maar zag de overwinning uiteindelijk toch naar Djokovic gaan: 3-6, 0-6, 7-6 (5).

"Wat een wedstrijd om de eerste plaats op de wereldranglijst veilig te stellen", reageerde Djokovic, die later deze maand ook nog in actie komt bij de ATP Finals in Turijn. "Het is het hoogst haalbare in onze sport."

Djokovic sloot in 2011 voor het eerst het jaar af als mondiale nummer één. Hij herhaalde dat kunstje in 2012, 20`14, 2015, 2018 en 2020. Sampras leverde zijn prestatie in zes opeenvolgende jaren, van 1993 tot en met 1998.

Voor Djokovic is het vestigen van het record een mooie opsteker nadat hij een andere poging om historie te schrijven eerder dit seizoen zag mislukken. De 34-jarige speler was hard op weg om binnen een jaar alle Grand Slam-toernooien te winnen, maar werd in de finale van de US Open verslagen door Medvedev.

Medvedev simpel langs Zverev

Djokovic kan zondag in de finale in Parijs revanche nemen op Medvedev. De titelverdediger was in de andere halve finale duidelijk te sterk voor de als vierde geplaatste Alexander Zverev: 6-2 en 6-2.

Zverev won zijn eerste vier ontmoetingen met Medvedev, maar heeft nu al vier keer op rij verloren van de Rus. Medvedev verloor in Parijs maar veertien punten in zijn eigen opslaggames en was al klaar na 1 uur en 20 minuten.