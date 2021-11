Elise Tamaëla is zaterdag door de KNLTB benoemd tot bondscoach van het Billie Jean King Cup-team. De 37-jarige oud-tennisster, die tot plek 129 reikte op de wereldranglijst, was de afgelopen jaren de coach van de inmiddels gestopte Kiki Bertens.

Tamaëla is de opvolger van Paul Haarhuis, van wie eind vorig jaar al bekend werd dat hij zijn functie van Billie Jean King Cup-captain zou neerleggen. Hij blijft wel captain van het Davis Cup-team.

De 55-jarige Haarhuis trad op 1 januari 2014 in dienst als captain van de Fed Cup. Hij volgde toen Manon Bollegraf op.

"De wens van de speelsters was een captain te hebben die hen goed kent en hen ook regelmatig op de WTA-Tour ziet spelen. We hebben verschillende kandidaten op de lijst gehad en Elise is uiteindelijk gekozen", aldus technisch directeur Jacco Eltingh.

"Zij was al twee keer aanwezig tijdens een Billie Jean King Cup-week als privécoach van Kiki, dus is ook al bekend met de groep en de werkwijze. Dat is de speelsters goed bevallen. Ik ben trots dat we een ervaren speelster en coach als Elise aan ons kunnen verbinden."

Tamaëla debuteert tegen Spanje

Medio april zit Tamaëla voor het eerst op de bank. Oranje neemt het dan thuis op tegen Spanje. Inzet is dan deelname aan de Billie Jean King Cup Finals, het eindejaarstoernooi van het nieuwe evenement.

Tamaëla kwam zelf tussen 2003 en 2007 namens Nederland uit in de Fed Cup, de voorloper van de Billie Jean King Cup. Na haar loopbaan ging ze aan de slag als coach van de Servische speelster Aleksandra Krunic. Nadat Bertens met Raemon Sluiter had gebroken, nam ze Tamaëla in dienst.

Bertens beëindigde afgelopen zomer na de Olympische Spelen van Tokio haar loopbaan en daarmee kwam ook een einde aan de samenwerking met Tamaëla.