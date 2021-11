Hubert Hurkacz heeft zich als achtste en laatste tennisser geplaatst voor de ATP Finals. De Poolse nummer tien van de wereld haalde vrijdag de halve finales van het Masters-toernooi in Parijs, waarmee hij zich verzekerde van het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van de wereld.

De 24-jarige Hurkacz was bij de laatste acht de Australiër James Duckworth in drie sets de baas. Het werd 6-2, 6-7 (4) en 7-5. In de halve finales neemt hij het op tegen Novak Djokovic, die met 6-4 en 6-3 te sterk was voor Taylor Fritz.

Eerder dit jaar was Hurkacz de beste op het Masters-toernooi van Miami, wat zijn tot dusver grootste toernooizege in zijn loopbaan is. Hij haalde ook de halve finales op Wimbledon. Dat is zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi.

Donderdag verzekerde Casper Ruud zich al eerste Noorse tennis ooit van deelname aan de ATP Finals. Djokovic, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev, Andrey Rublev en Matteo Berrettini hadden zich al geplaatst voor het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen.

De ATP Finals beginnen op zondag 14 november en worden voor het eerst in Turijn gehouden. Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem (de verliezend finalist van vorig jaar) zijn vanwege blessures niet van de partij. Medvedev won vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan de ATP Finals.