Novak Djokovic heeft donderdag zonder zelf te spelen de kwartfinales van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Serviër kreeg een vrije doortocht door een blessure bij Gaël Monfils.

De 35-jarige Monfils is niet fit genoeg om te spelen en meldde zich af voor zijn partij tegen Djokovic, waardoor de nummer één van de wereld verdergaat.

Djokovic, die voor de eerste ronde al een bye had, hoefde tot dusver pas één keer te spelen in Parijs. In de tweede ronde won hij in drie sets van de Hongaar Márton Fucsovics.

Voor een plek in de halve finales neemt de 34-jarige Djokovic het op tegen Taylor Fritz. De Amerikaan won in zijn derderondepartij met 6-3 en 7-6 (3) van Cameron Norrie.

Het is voor Djokovic zijn eerste toernooi sinds de verloren finale van de US Open op 12 september. Djokovic won het Masters-toernooi in Parijs vijf keer: in 2009, 2013, 2014, 2015 en 2019.