Novak Djokovic heeft dinsdag zijn eerste enkelpartij sinds de US Open gewonnen. De nummer één van de wereld rekende in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Parijs moeizaam af met Márton Fucsovics.

De 34-jarige Djokovic had twee uur en drie sets nodig om te winnen van Fucsovics, de nummer veertig van de wereld: 6-2, 4-6 en 6-3.

Djokovic nam zijn verloren US Open-finale tegen Daniil Medvedev een pauze van ruim anderhalve maand. Maandag speelde hij al een dubbelpartij bij het indoortoernooi in Parijs en een dag later leek hij in eerste instantie ook geen last van te hebben van een gebrek aan wedstrijdritme.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar brak Fucsovics meteen in diens eerste servicegame en kreeg in de eerste set zelf geen enkel breakpoint tegen. In het tweede bedrijf kwam de Hongaar sterk terug en was een break in de derde game voldoende om de stand in de wedstrijd in evenwicht te brengen.

Djokovic, die in de hele partij maar achttien winners sloeg, kwam in de derde set op een 5-2-voorsprong. Hij verspeelde zijn eerste matchpoint, maar een game later maakte hij het alsnog af.

De vijfvoudig winnaar in Parijs had een bye in de eerste ronde. Hij neemt het in de achtste finales op tegen een Fransman: Adrian Mannarino of Gaël Monfils.