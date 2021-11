Dominic Thiem heeft zich laten vaccineren tegen COVID-19. De US Open-winnaar van vorig jaar wilde aanvankelijk wachten totdat er een nieuw eiwitvaccin van de Amerikaanse producent Novavax beschikbaar was, maar heeft alsnog zijn coronaprikken gehaald, meldt hij dinsdag op Twitter. Hij maakt volgende maand zijn rentree na een slepende polsblessure.

Thiem haalde eerder zijn coronaprikken niet omdat hij de nodige bedenkingen had bij de huidige middelen tegen COVID-19. Dat leidde tot een rel in Oostenrijk.

De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid spoorde de toptennisser persoonlijk aan zich toch te laten vaccineren, zodat hij zonder problemen zou kunnen meedoen aan de Australian Open. Volgens de bewindsman zou het nieuwe vaccin pas in 2022 beschikbaar komen.

Thiem zal op 16 december bij het ATP-toernooi in Abu Dhabi zijn rentree maken. Hij gebruikt de wedstrijden in de Verenigde Arabische Emiraten ter voorbereiding op de Australian Open, die in januari volgend jaar op het programma staat.

"Het spreekt vanzelf dat het vaccin vereist is om aan deze twee evenementen te kunnen deelnemen, en in mijn geval ben ik ingeënt", aldus Thiem, die al ruim vier maanden geen partij heeft gespeeld door een slepende polsblessure, in een uitgebreide verklaring op Twitter.

Dominic Thiem maakt volgende maand zijn rentree na een polsblessure. Foto: AFP

Revalidatie Thiem verloopt 'goed'

Thiem meldt dat zijn revalidatie "goed" verloopt. Hij heeft al enkele weken op de baan gestaan. "Een MRI-scan heeft vandaag laten zien dat mijn polsblessure beduidend is verbeterd. Mijn team en ik geloven er heilig in dat ik later dit jaar mijn comeback kan maken."

De 28-jarige Oostenrijker speelde op 22 juni bij het ATP-toernooi in Mallorca tot dusver zijn laatste partij. Hij raakte in de wedstrijd tegen Adrian Mannarino geblesseerd aan zijn pols en moest daardoor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open aan zich voorbij laten gaan.

Omdat Thiem zijn US Open-titel niet kon verdedigen, verloor hij veel punten voor de wereldranglijst en zakte hij naar de dertiende plaats op de ATP-ranglijst. De US Open is tot dusver het enige Grand Slam-toernooi dat hij won.

Eerder liet Rafael Nadal al weten dat hij ook halverwege december zijn rentree zal maken na een voetblessure. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar doet dat ook in Abu Dhabi.