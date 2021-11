Rafael Nadal hoopt halverwege december zijn rentree te maken in Abu Dhabi, zo heeft hij maandag gezegd tijdens een sponsorbijeenkomst in Parijs. De twintigvoudig Grand Slam-kampioen herstelt al enkele maanden van een voetblessure.

De 35-jarige Nadal kwam in augustus in Washington voor het laatst in actie. Hij meldde zich met een voetblessure af voor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open. Hij speelde dit jaar slechts zeven toernooien.

"Het is mijn plan om in december in Abu Dhabi te spelen en dan in januari een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat is mijn doel. We werken er hard aan om het zover te laten komen", aldus Nadal, die van 16 tot en met 18 december mee wil doen aan een demonstratietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Momenteel wordt in Parijs het laatste Masters-toernooi van het seizoen gespeeld. De mondiale nummer één Novak Djokovic speelde maandag in het dubbelspel zijn eerste partij sinds hij de finale van de US Open verloor van Daniil Medvedev.

Het tennisseizoen wordt van 14 tot en met 21 november afgesloten met de ATP Finals in Turijn, het eindejaarstoernooi waar de beste acht spelers van het seizoen aan meedoen. Naast Nadal doet ook Roger Federer niet mee aan de ATP Finals. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar herstelt van een knieblessure.