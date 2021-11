Botic van de Zandschulp is zes plaatsen gestegen op de ATP-ranglijst door zijn uitstekende prestaties bij het toernooi van Sint-Petersburg. De Nederlander, die in de Russische stad voor het eerst de halve finales haalde op ATP-niveau, staat op de maandag verschenen ranglijst op de 63e plek.

De 26-jarige Van de Zandschulp is nu de beste Nederlander sinds mei 2019, toen Robin Haase de 62e plek bezette. De 34-jarige Haase is inmiddels afgezakt naar de 229e plaats.

Van de Zandschulp is dit jaar bezig aan een knappe opmars, sinds hij 2021 begon als nummer 156 van de wereldranglijst. Hoogtepunt was zijn kwartfinaleplaats op de US Open, waarna hij in Sint-Petersburg opnieuw excelleerde.

Van de Zandschulp versloeg Andrey Rublev, de mondiale nummer zes, waarna hij niet opgewassen was tegen Marin Cilic, de US Open-winnaar van 2014.

Top tien ATP-ranglijst 1. Novak Djokovic - 10.340 punten

2. Daniil Medvedev - 9.540 punten

3. Stéfanos Tsitsipás - 7.840 punten

4. Alexander Zverev - 7.180 punten

5. Rafael Nadal - 5.635 punten

6. Andrey Rublev - 5.150 punten

7. Matteo Berrettini - 4.768 punten

8. Casper Ruud - 3.670 punten

9. Jannik Sinner - 3.395 punten

10. Hubert Hurkacz - 3.366 punten

Griekspoor stijgt een plek

De andere Nederlandse man in de top honderd, Tallon Griekspoor, steeg een plek en staat nu 88e. De Haarlemmer speelt deze week een Challenger-toernooi op Tenerife.

In de top tien veranderde er weinig. De twintigjarige Italiaan Jannik Sinner stijgt van de elfde naar de negende plaats en wisselt daarmee van positie met de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Novak Djokovic gaat nog altijd aan de leiding, gevolgd door US Open-winnaar Daniil Medvedev. Stéfanos Tsitsipás completeert de top drie. Vorige week werd bekend dat de Griek, evenals Medvedev, begin volgend jaar zal meedoen aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam.