Met zijn zege op Andrey Rublev zette Botic van de Zandschulp vrijdag zijn opmars naar de tennistop voort. Na zijn sterke optreden op de US Open staat de 26-jarige Nederlander nu in de halve finales van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg.

Rublev, de nummer zes van de wereld, had op de dag voor de kwartfinale nog gezegd dat hij zich niets kon herinneren van een eerdere ontmoeting met Van de Zandschulp, ruim vier jaar geleden in in de kwalificaties voor het toernooi in Rotterdam. De naam van zijn opponent uitspreken lukte de Rus evenmin.

"Hij zal nu wel weten wie ik ben", zei Van de Zandschulp met een ontspannen lach na zijn zege (6-3 en 6-4) op de nummer één van de plaatsingslijst. En nog steeds met een grijns: "Mijn naam uitspreken blijft natuurlijk wel lastig."

Zo ontspannen als hij op de persconferentie was, zo vastberaden was het spel van Van de Zandschulp in Sint-Petersburg. "Ja, ik denk dat ik een hele goede wedstrijd speelde."

"In de tweede set begon hij steeds beter te spelen, maar ik slaagde erin om zijn spel goed te lezen. Ik denk dat ik dat geweldig deed, want hij is een van de jongens op de ATP Tour met de hardste slagen."

Het Kroatische servicekanon Marin Cilic is zaterdag de opponent van Botic van de Zandschulp in de halve finales. Foto: Getty

Van de Zandschulp verwacht interessante partij tegen Cilic

Van de Zandschulp, die in Sint-Petersburg nog zonder setverlies is, wist voor het eerst in zijn carrière een toptienspeler te verslaan. De laatbloeier beleefde in september zijn doorbraak op de US Open, waar hij met zeges op onder anderen Casper Ruud (ATP-11) en Diego Schwartzman (ATP-14) de kwartfinales haalde.

Zelf is de Veenendaler de top honderd van de wereld binnengestormd. Hij staat momenteel 69e en zal door het bereiken van de halve finales in Rusland naar minimaal de 63e plek stijgen.

In de halve finales neemt Van de Zandschulp het zaterdag (het duel begint niet eerder dan 14.30 uur) op tegen Marin Cilic. De ervaren Kroaat is de huidige nummer 35 van de wereld en won het toernooi van Sint-Petersburg in 2011. "Hij is momenteel geweldig in vorm en haalde vorige week nog de finale in Moskou", zei Van de Zandschulp. "Ik denk dat het een interessante partij kan worden."

Van de Zandschulp heeft nog niet de tijd genomen om zijn doorbraak commercieel uit te buiten met sponsors. "Sinds de US Open heb ik geen moment uitgerust, ik ben toernooien blijven spelen. Misschien heb ik er aan het einde van het seizoen tijd voor. Dan ga ik daar mijn aandacht op vestigen."