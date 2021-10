Botic van de Zandschulp heeft vrijdag op indrukwekkende wijze voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van een ATP-toernooi bereikt. De Nederlander was op het indoortoernooi in Sint-Petersburg verrassend te sterk voor Andrey Rublev, de nummer één van de plaatsingslijst.

De 26-jarige Van de Zandschulp had anderhalf uur nodig om een van de knapste zeges uit zijn loopbaan te bewerkstelligen: 6-3 en 6-4. De mondiale nummer zes Rublev schreef het indoortoernooi in zijn thuisland vorig jaar nog op zijn naam.

Met zijn sensationele zege op Rublev bewees Van de Zandschulp nogmaals dat hij zich kan meten met een toptienspeler. De Veenendaler, die het jaar begon als nummer 156 van de wereld en nu in de top zeventig staat, zorgde onlangs voor een daverende verrassing door als qualifier de kwartfinales van de US Open te bereiken. De latere winnaar Daniil Medvedev was hem uiteindelijk in vier sets de baas.

Van de Zandschulp voegde zich nooit eerder bij de laatste vier van een ATP-toernooi. Hij bereikte in januari wel de kwartfinales in Melbourne. In Sint-Petersburg plaatste de kopman van het Nederlandse tennis zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi, waarna hij al afrekende met Yoshihito Nishioka en Sebastian Korda.

In de strijd om een plek in de finale neemt Van de Zandschulp het zaterdag op tegen Marin Cilic. De 33-jarige Kroaat rekende in zijn kwartfinale af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-4, 3-6 en 6-3.

Botic van de Zandschulp staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een ATP-toernooi. Botic van de Zandschulp staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een ATP-toernooi. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp toont veerkracht tegen Rublev

Van de Zandschulp liet al vanaf het begin zien niks onder te doen voor Rublev, de nummer zes van de wereld. De Veenendaler moest in zijn eerste servicegame wel twee breakpoints wegwerken, maar kon verder op zijn stabiele opslag leunen en plaagde de Rus met dropshots en fraaie winners.

Op 2-2 had Van de Zandschulp aan één breakpoint genoeg om de eerste tik uit te delen. De huidige nummer 69 van de wereld besliste de eerste set in zijn voordeel door Rublev op 5-3 opnieuw te breken dankzij een dubbele fout van de Rus.

In het tweede bedrijf liet Van de Zandschulp zien over een knap staaltje veerkracht te beschikken. Hij kwam in de eerste game snel met 0-40 achter, maar won daarna vijf punten op rij en voorkwam een break. Op 1-1 werd de Nederlander weliswaar alsnog gebroken, maar bij een 3-4-stand won hij voor de derde keer in de wedstrijd de servicegame van Rublev.

De zichtbaar gefrustreerde Rus bleef worstelen met het sterke defensieve spel van Van de Zandschulp, die op de service van Rublev de zege binnenhaalde. Hij sloeg zijn eerste matchpoint van dichtbij in het net, maar maakte het karwei even later alsnog af door een fout van Rublev, die uit frustratie de bal de tribune in sloeg en de baan direct verliet.