Botic van de Zandschulp heeft donderdag zonder setverlies de kwartfinales van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg bereikt. De Veenendaler rekende af met de Amerikaan Sebastian Korda: 6-2 en 7-5.

De 26-jarige Van de Zandschulp maakte vooral in de eerste set indruk door geen enkel breakpoint toe te staan. De mondiale nummer 69 begon de set overtuigend met een love break en sloeg twee keer toe op de opslag van Korda, de nummer 38 van de wereldranglijst.

In het tweede bedrijf ging het lang gelijk op, maar weer slaagde de 21-jarige Korda er ondanks twee kansen niet in om een servicegame van Van de Zandschulp te winnen. Op 5-5 sloeg de Nederlander wel toe, waarna hij de wedstrijd eenvoudig uitserveerde.

Van de Zandschulp, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte en in de eerste ronde simpel afrekende met de Japanse qualifier Yoshihito Nishioka, wacht in de kwartfinales een zware kluif: de Russische nummer zes van de wereld Andrey Rublev is als eerste geplaatst in Sint-Petersburg.

Op het indoortoernooi in Rusland hoopt Van de Zandschulp weer iets te laten zien van zijn uitstekende vorm op de US Open in New York, waar hij vanuit het kwalificatietoernooi de kwartfinales haalde. Daarin ging hij strijdend ten onder tegen de latere winnaar Daniil Medvedev.

De kopman van het Nederlandse tennis speelde daarna nog drie toernooien: de Davis Cup met Nederland, het Masters-toernooi van Indian Wells en een ATP-toernooi in Antwerpen. Op Indian Wells strandde qualifier Van de Zandschulp in de eerste ronde en in Antwerpen was de tweede ronde zijn eindstation.