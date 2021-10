Niet-gevaccineerde tennissers mogen alsnog Australië binnenkomen om in januari deel te nemen aan de Australian Open, zei de Australische premier Scott Morrison woensdag tegen Seven News. Voorwaarde is wel dat ze een quarantaine van twee weken ondergaan.

Daarmee weersprak Morrison zijn immigratieminister Alex Hawke, die vorige week nog zei dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land binnen te komen.

De verklaring van de premier is goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, Tennis Australia, die graag wil dat de nummer één van de wereld Novak Djokovic aan het toernooi in Melbourne deelneemt. Van Djokovic, en enkele andere topspelers, is de vaccinatiestatus onduidelijk. Momenteel is ongeveer 70 procent van de spelers uit de top 100, zowel bij de vrouwen als mannen, volledig gevaccineerd.

De staat Victoria, waar het toernooi wordt gehouden, zal vrijwel zeker de quarantainevoorschriften tot in de puntjes handhaven. Victoria's premier Daniel Andrews is fel gekant tegen het toelaten van niet-gevaccineerde mensen. Wel zei ze dinsdag dat haar staat "het risico zou beheersen" als de federale regering zou besluiten dit toe te staan.

Tennissers enige groep bij Australian Open die niet geprikt hoeft te zijn

Professionele atleten vallen in Victoria normaliter onder een vaccinatieplicht, dat ook geldt voor coaches, officials, media en ander personeel dat betrokken is bij sportevenementen. Dat betekent dat de toptennissers straks de enige niet-gevaccineerde groep zijn op de Australian Open, terwijl ballenjongens en -meisjes, fans en scheidsrechters wel een vaccinatiebewijs nodig zullen hebben.

Djokovic zei vorige week nog dat hij mogelijk niet zal spelen op het toernooi zolang de regels zijn "zoals ze zijn". Nu premier Morrison de regels dus versoepeld heeft, is deelname van de Servische ster plots aannemelijker. Organisator Tennis Australia heeft al toegezegd niet-gevaccineerde spelers voor hun quarantaine onder te brengen in luxe accommodaties in Adelaide.

Als Djokovic inderdaad besluit om aan de Australian Open deel te nemen, dan zal hij er zijn 21ste grandslamtitel in het enkelspel kunnen winnen. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal - elk goed voor twintig titels - achter zich laten.