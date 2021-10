Emma Raducanu heeft dinsdag haar eerste zege geboekt sinds haar zeer verrassende US Open-titel. De achttienjarige tennisster was in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Cluj-Napoca te sterk voor Polona Hercog.

De als derde geplaatste Raducanu (WTA-23) had bijna 2,5 uur nodig om de twaalf jaar oudere Hercog (WTA-124) te verslaan: 4-6, 7-5 en 6-1.

Raducanu kwam in de eerste set op een 4-1-voorsprong, maar verloor vervolgens vijf games op rij. In de tweede set plaatste de Britse in de twaalfde game de beslissende break, waarna het verzet van haar Sloveense tegenstander gebroken was.

Raducanu schreef anderhalve maand geleden tennisgeschiedenis door als eerste qualifier ooit de US Open te winnen. Na haar zegereeks in New York brak ze met haar coach Andrew Richardson en speelde ze alleen in Indian Wells. Bij dat prestigieuze toernooi verloor ze in haar eerste partij van de Belarussische Aliaksandra Sasnovich.

"Iedereen moet een beetje geduld met me hebben", zei Raducanu in de aanloop naar het WTA-toernooi in Cluj-Napoca tegen de BBC. "Ik ga mijn beste spel echt wel weer laten zien, maar ik heb gewoon nog wat tijd nodig."

Raducanu, die een Roemeense vader heeft, neemt het in de tweede ronde van het indoortoernooi in Roemenië op tegen thuisspeelster Ana Bogdan.