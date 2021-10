Botic van de Zandschulp heeft zich dinsdag overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De Nederlander was in de openingsronde veel te sterk voor Yoshihito Nishioka.

De 26-jarige Van de Zandschulp, die op wereldranking dertien plaatsen hoger staat dan Nishioka (69 om 82), had slechts vijf kwartier nodig om af te rekenen met de Japanner: 6-2 en 6-2.

In de volgende ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. De nummer acht van de plaatsingslijst was in zijn partij uit de eerste ronde te sterk voor de Kroaat Nino Serdarusic (7-6 (2) en 7-5).

Van de Zandschulp, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt in het Russische Sint-Petersburg, brak de opslag van zijn tegenstander in de vierde game (3-1) en deed dat nogmaals bij 5-2.

In de tweede set liep de Veenendaler opnieuw uit naar 3-1, waarna hij voor het eerst zijn service inleverde. Nishioka slaagde er echter niet meer in op zijn eigen opslag een game te winnen en moest de zege aan de Nederlander laten.

Van de Zandschulp werd vorige week nog uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Antwerpen.