Emma Raducanu gaat dinsdag in het Roemeense Cluj-Napoca op jacht naar haar eerste overwinning sinds ze in september op sensationele wijze de US Open op haar naam schreef. De pas achttienjarige Britse hoopt dat mensen niet te veel van haar gaan verwachten op de korte termijn.

"Ik denk niet dat er enige druk op mij staat. Iedereen moet een beetje geduld met me hebben", zegt Raducanu in de aanloop naar het WTA-toernooi in Roemenië tegen de BBC. "Ik ga mijn beste spel echt wel weer laten zien, maar ik heb gewoon nog wat tijd nodig."

De tienersensatie brak dit jaar door op Wimbledon door de laatste zestien te bereiken, maar piekte pas echt op de US Open. Raducanu plaatste zich als qualifier voor het hoofdtoernooi en bereikte zonder setverlies de finale in New York. Daarin was ze eveneens in twee sets te sterk voor het Canadese toptalent Leylah Fernandez.

Na haar historische reeks op de US Open deed Raducanu alleen nog mee aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells, maar in haar eerste partij ging ze hard ten onder tegen de Belarussische Aliaksandra Sasnovich (2-6 en 4-6). Vlak daarvoor maakte ze bekend de samenwerking met haar coach Andrew Richardson te stoppen.

Emma Raducanu schreef in september als qualifier de US Open op haar naam. Foto: Pro Shots

'Het gaat tijd kosten om me aan te passen aan dit niveau'

In Roemenië speelt Raducanu nog altijd zonder coach, maar dat deert haar niet. "Het is geweldig om een coach te hebben, maar op de baan sta je er toch alleen voor. Ik denk ook niet dat het goed is om afhankelijk van iemand te zijn. Ik leer nu om mezelf te coachen", zegt het toptalent, dat voor het nieuwe seizoen wel een nieuwe coach hoopt te hebben. Ondertussen is ze niet te streng voor zichzelf.

"Het is nu cruciaal om geduldig te zijn. Ik ben in korte tijd van helemaal niets naar de wereldtop gegroeid, dus het gaat logischerwijs nog wat tijd kosten om me aan te passen aan dit niveau. Maar hopelijk slaag ik daar wel in", aldus Raducanu.

Raducanu, momenteel de nummer 23 van de wereld, begint het WTA-toernooi in Cluj-Napoca dinsdag met een wedstrijd tegen de Sloveense Polona Hercog. De Roemeense Simona Halep is als eerste geplaatst in haar thuisland.