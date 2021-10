Stéfanos Tsitsipás doet begin volgend jaar mee aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. De nummer drie van de wereldranglijst is de tweede wereldtopper die is vastgelegd door de organisatie.

Vorige maand kondigde de organisatie al de komst van US Open-winnaar Daniil Medvedev aan. De Rus is de mondiale nummer twee. Van de top drie van de wereldranglijst ontbreekt alleen Novak Djokovic, die in 2011 voor het laatst op de deelnemerslijst stond. Toen meldde hij zich op het laatste moment geblesseerd af.

Voor de 23-jarige Tsitsipás wordt het al zijn zesde deelname aan het ABN AMRO-toernooi. De beste prestatie van de Griek in Rotterdam is het bereiken van de halve finales dit jaar, waarin hij verloor van de latere winnaar Andrey Rublev.

Volgens toernooidirecteur Richard Krajicek heeft Tsitsipás een "speciale band" met het ABN AMRO-toernooi. "In 2017 debuteerde hij op de ATP Tour bij ons", weet Krajicek. "Die wildcard is hij nooit vergeten, reden waarom hij ook nu graag weer naar Nederland komt. Omgekeerd zien wij hem natuurlijk heel graag weer terug. Hij koppelt een prachtige speelstijl aan een unieke dosis charisma."

Tsitsipás wacht nog op eerste Grand Slam-finale

Met Tsitsipás strikt Krajicek de winnaar van de ATP Finals in 2019, maar op een Grand Slam-toernooi haalde hij nog nooit de eindstrijd. In 2019 en 2021 bereikte hij de laatste vier op de Australian Open. Dat was in 2020 ook het eindpunt op Roland Garros.

Tsitsipás en Medvedev zijn vooralsnog de enige deelnemers die bekend zijn voor het ABN AMRO-toernooi van 2022 in Rotterdam Ahoy.

De vijftigste editie van het aansprekendste tennistoernooi van Nederland begint op 7 februari. Op 13 februari is de eindstrijd.