Tennissers die geen coronavaccin hebben gehad, mogen mogelijk toch deelnemen aan de Australian Open in Melbourne, zo blijkt uit een uitgelekte e-mail van Tennis Australia aan de speelsters op de WTA Tour.

In de e-mail staat dat ongevaccineerde spelers bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine moeten. Volgens een overheidsofficial is de maatregel nog niet definitief.

"We voelen de behoefte om misleidende informatie tegen te spreken die onlangs door andere partijen is verspreid over de maatregelen waaraan speelsters zich moeten houden tijdens de Australian Open van volgend jaar", staat in de mail.

"Omdat de vaccinatiegraad van Victoria (de deelstaat waarin Melbourne ligt, red.) aan het einde van de week 80 procent zal zijn en volgende maand 90 procent, is bevestigd dat de omstandigheden voor spelers op de Australian Open aanzienlijk zullen verbeteren."

Novak Djokovic, die geregeld kritisch is over het coronavaccin, won de Australian Open in 2021 voor de negende keer. Foto: Getty Images

Djokovic wil niet zeggen of hij gevaccineerd is

De maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing zijn op de mannelijke tennissers. Dat zou goed nieuws zijn voor negenvoudig Australian Open-winnaar Novak Djokovic, die vermoedelijk niet gevaccineerd is. De nummer 1 van de wereld zei te twijfelen of hij begin volgend jaar van de partij is in Melbourne. Of hij gevaccineerd is, wil hij niet zeggen.

Vorige week had het er nog alle schijn van dat er een vaccinatieplicht zou gelden voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. "Wanneer de grenzen openen, zal iedereen die Australië binnen wil komen dubbel gevaccineerd moeten zijn", liet Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, op ABC Radio weten.

De Australian Open begint op 20 januari in Melbourne. De finale is op 2 februari.