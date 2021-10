Arantxa Rus is vrijdag kansloos uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi op Tenerife. De dertigjarige Nederlandse was een maatje te klein voor Camila Giorgi.

Giorgi, die als nummer 36 van de wereld als vierde was geplaatst, stapte na iets meer dan een uur als winnares van de baan op het Spaanse eiland. Het werd 6-1 en 6-1.

In de vorige ronde had Rus, die zelf de 61e positie inneemt op de WTA-rankig, nog met overtuiging gewonnen. Ze was toen duidelijk te sterk voor de Belgische Greet Minnen (6-1, 6-2).

Haar 61e plek op de wereldranglijst betekent voor Rus een evenaring van haar beste notering ooit. De Zuid-Hollandse beleeft een sterke serie: van haar laatste 28 partijen verloor ze er slechts vijf. Al haar overwinningen boekte ze zonder setverlies.

Vorige week deed Rus nog mee aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Daar moest ze in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitová.