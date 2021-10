Arantxa Rus heeft op eenvoudige wijze de kwartfinales van het WTA-toernooi op Tenerife bereikt. De Nederlandse rekende in de tweede ronde af met de Belgische Greet Minnen.

De dertigjarige Rus was met 6-1 en 6-2 te sterk voor de zes jaar jongere Minnen, de nummer 69 van de wereld. Aan het begin van de tweede set gaf de Zuid-Hollandse een break voorsprong uit handen, maar daarna gaf ze nog één game weg.

Vorige week deed Rus nog mee aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Daar moest ze in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitová.

Rus steeg maandag naar de 61e positie op de WTA-ranglijst en evenaarde daarmee de beste notering uit haar carrière. Ze stond in augustus 2012 voor het laatst zo hoog op de wereldranglijst.

In de kwartfinales neemt Rus het op tegen de als vierde geplaatste Italiaanse Camila Giorgi, die in de tweede ronde de Montenegrijnse Danka Kovinic eveneens met 6-1 en 6-2 versloeg. Giorgi, de mondiale nummer 36, is de enig overgebleven geplaatste speelster op Tenerife.

Voor Elina Svitolina en Tamara Zidansek, de nummers een en twee van de plaatsingslijst, viel het doek in de eerste ronde. Het toernooi op Tenerife staat dit jaar voor het eerst op de WTA-kalender.