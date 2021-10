Botic van de Zandschulp is woensdag met duidelijke cijfers uitgeschakeld in de tweede ronde van de European Masters in Antwerp. De Nederlander bleek een maatje te klein voor de Amerikaan Jenson Brooksby.

De 26-jarige Van de Zandschulp staat op de wereldranglijst iets hoger dan de pas 20-jarige Brooksby (plek 62 om plek 70), maar dat kwam niet tot uiting in de score. Het werd 6-2 en 6-0 op het Belgische hardcourt.

Van de Zandschulp was het toernooi in Antwerpen maandag nog begonnen met een overwinning in drie sets op de Australiër Alexei Popyrin, de nummer 74 van de ATP-ranglijst.

Een kleine twee weken geleden strandde Van de Zandschulp direct op het Masters-toernooi van Indian Wells. Dat was zijn eerste optreden sinds hij op de US Open knap tot de kwartfinales kwam.

Mede door dat succes is de Veenendaler de beste Nederlander op de wereldranglijst. Tallon Griekspoor (ATP-89) is dankzij een flinke opmars inmiddels ook onderdeel van de top honderd.