Tennissers die begin volgend jaar willen deelnemen aan de Australian Open, moeten gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Alex Hawke bevestigd. Als de deelnemers geen coronaprik hebben gekregen, krijgen ze geen visum om Australië binnen te komen.

"Wanneer de grenzen opengaan, zal iedereen die Australië binnen wil komen volledig gevaccineerd moeten zijn", vertelde minister Hawke woensdag in gesprek met ABC Radio.

De boodschap is mogelijk slecht nieuws voor Novak Djokovic. De Serviër wil voorlopig niet bevestigen of hij gevaccineerd is. Hij vindt dat een privézaak. "Maar dit is geen boodschap specifiek voor Novak, maar een boodschap voor iedereen die naar Australië wil komen", voegde de minister toe.

De premier van de staat Victoria, waarvan Australian Open-speelstad Melbourne de hoofdstad is, had dinsdag ook al verklaard dat er wellicht een vaccinatieverplichting zal gelden voor wie een visum wil krijgen.

"Ik denk niet dat een tennisser die niet gevaccineerd is een visum zal krijgen om het land binnen te komen", zei premier Dan Andrews, die eventuele uitzonderingen uitsloot. "Het virus maakt geen uitzondering voor jouw ranking of het aantal Grand Slam-toernooien dat je hebt gewonnen."

De Australian Open wordt volgend jaar van 17 tot 30 januari gehouden. Bij de mannen ging de titel dit jaar naar Djokovic, bij de vrouwen was Naomi Osaka de beste.