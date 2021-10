Arantxa Rus heeft dinsdag zonder setverlies de tweede ronde van het WTA-toernooi op Tenerife bereikt. De Nederlandse rekende af met de als vijfde geplaatste Zwitserse Viktorija Golubic.

De dertigjarige Rus had twee uur nodig om Golubic te kloppen: 6-3 en 6-4. De kopvrouw van het Nederlandse tennis noteerde een verdienstelijk eersteservicepercentage van 78 en ging een stuk effectiever met haar breakpoints om dan Golubic, de nummer 45 van de wereld.

Vorige week deed Rus nog mee aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Daar won de nummer 61 van de wereld eveneens haar openingspartij, maar moest ze in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitová.

Rus steeg maandag naar de 61e positie op de WTA-ranglijst en evenaarde daarmee de beste notering uit haar carrière. De Zuid-Hollandse stond in augustus 2012 voor het laatst zo hoog op de wereldranglijst.

In de tweede ronde op Tenerife wacht Rus een krachtmeting met de Belgische Greetje Minnen (WTA-69) of de Luxemburgse Mandy Minella (WTA-193), die later op dinsdag nog tegen elkaar spelen.

Elina Svitolina voert de plaatsingslijst in Spanje aan. De Oekraïense, de nummer zes van de wereld, is de enige speelster uit de top twintig van de wereldranglijst die acte te présence geeft op Tenerife.