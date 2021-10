Botic van de Zandschulp heeft maandag de tweede ronde van de European Tour in Antwerpen bereikt. De Nederlander knokte zich in zijn openingswedstrijd in een driesetter langs de Australiër Alexei Popyrin: 6-4, 3-6 en 6-0.

De 26-jarige Van de Zandschulp en de vier jaar jongere Popyrin waren in het begin van partij aan elkaar gewaagd. In de openingsset forceerde de Veenendaler in de vijfde game de beslissende break, waarna hij de voorsprong over de streep trok.

Van de Zandschulp verloor vervolgens de tweede set van de nummer 74 van de wereld, maar in de derde en beslissende set toonde de Nederlander zijn klasse. Hij brak Popyrin liefst drie keer en stond geen game af, waardoor hij in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Reilly Opelka en diens landgenoot Jenson Brooksby treft.

Van de Zandschulp werd tien dagen geleden nog in de openingsronde van het prestigieuze ATP-toernooi in Indian Wells uitgeschakeld. De mondiale nummer 59 Marcos Giron was toen in drie sets te sterk voor de Nederlander.

Het was voor Van de Zandschulp het eerste toernooi sinds de voor hem zo succesvolle US Open. Hij reikte vanaf de kwalificaties tot de kwartfinales en verloor bij de laatste acht van de latere winnaar Daniil Medvedev. Tussendoor speelde hij al wel met het Davis Cup-team tegen Uruguay.

Mede door zijn succes in New York is Van de Zandschulp opgestoomd naar de 61e plaats op de wereldranglijst. Daarmee is hij de hoogst geplaatste tennisser uit Nederland. Sinds maandag heeft hij gezelschap van Tallon Griekspoor in de top honderd van de wereldranglijst.