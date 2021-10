Tallon Griekspoor bereikt maandag een mijlpaal die voor iedere tennisser bijzonder is. De 25-jarige Nederlander staat door een reeks van zestien zeges op rij voor het eerst in zijn carrière in de top honderd van de wereldranglijst.

"De top honderd binnenkomen is iets magisch. Ik word nu rechtstreeks toegelaten tot de Grand Slams en dat betekent ook weer meer inkomsten. Dat geeft rust", aldus Griekspoor, die na Botic van de Zandschulp de tweede Nederlander bij de beste honderd tennissers ter wereld is.

"Qua tennis heb ik nooit getwijfeld aan het bereiken van de top honderd, fysiek gezien wel. Het had al een jaar eerder kunnen gebeuren. De top honderd is iets waar je van droomt en hopelijk is dit het begin van iets moois."

Griekspoor boekte zondag zijn derde titel in successie in het Challenger-circuit, het tweede niveau in het mannentennis. Begin deze maand zegevierde de geboren Haarlemmer in Murcia en in de afgelopen twee weken was hij twee keer de beste in Napels.

Voor het laatste toernooi had hij zich bijna afgemeld. "Maar afgelopen maandag, een dag na de eerste finale, draaide ik mijn beste training ooit. Dinsdagochtend hebben we overleg gehad en gezegd: laten we kijken hoever we komen."

"Op dit moment voel ik me verbazingwekkend goed, maar de vermoeidheid zal de aankomende dagen wel komen", zegt Griekspoor, die na een aantal dagen rust zijn indrukwekkende zegereeks wil uitbreiden.

Griekspoor heel blij met nieuwe coach Sluiter

Griekspoor werkt sinds een half jaar samen met coach Raemon Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens naar de top leidde. "Ik ben superblij met de mensen om me heen en het klikt heel goed tussen ons. We hebben een megagoede band, zowel op als naast de baan."

"Samen met mijn andere trainer en fysieke trainer zijn we een heel goed team en we vullen elkaar heel goed aan. De samenwerking lijkt zijn vruchten nu al af te werpen. Ik heb nu ook een vaste fysieke coach en mijn lichaam voelt top."

De laatste speler die van Griekspoor wist te winnen, is de nummer één van de wereld Novak Djokovic. Op de US Open verloor de Nederlander in de tweede ronde van de twintigvoudig Grand Slam-kampioen.

"Ik had in de aanloop naar de US Open te maken met visumproblemen en dat ik daar toch kon meedoen was een soort verrassing, een beloning", aldus Griekspoor. "Ik heb daar veel goede energie opgedaan, ook door in de eerste ronde in vijf sets van Jan-Lennard Struff te winnen."

Begin november doet Griekspoor nog mee aan een Challenger in Tenerife, waarna hij zijn seizoen een week later afsluit in Bratislava.