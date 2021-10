Roger Federer behoort voor het eerst sinds januari 2017 niet meer tot de beste tien tennissers op de wereldranglijst. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is op de maandag gepubliceerde ATP-ranglijst naar de elfde positie gezakt.

Federer, die negende stond, verliest zijn plek in de mondiale top tien aan Hubert Hurkacz. De Pool reikte afgelopen week tot de kwartfinales van het Masters-toernooi in Indian Wells.

De veertigjarige Federer ontbrak bij het prestigieuze toernooi. Hierdoor kon de Zwitser de punten die hij in 2019 als verliezend finalist had verzameld niet verdedigen. Vorig jaar werd het toernooi niet gehouden wegens de coronamaatregelen.

Federer sukkelde dit jaar niet voor het eerst in zijn loopbaan met zijn rechterknie en besloot in augustus zich te laten opereren. Het is nog niet bekend of en wanneer de Zwitser terugkeert op de baan.

In totaal was Federer 310 weken lang de nummer één van de wereld, een record dat pas in maart van dit jaar werd overgenomen door Novak Djokovic. In januari 2017 was hij, mede door blessureleed, teruggevallen naar de zeventiende plek.

Destijds baande Federer zich een weg omhoog en was hij ruim een jaar later weer voor enkele weken de nummer één.