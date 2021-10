Het prestigieuze toernooi van Indian Wells heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) met Cameron Norrie en Paula Badosa twee bijzondere winnaars gekregen. Beide spelers vierden een zeldzaam hoogtepunt in hun loopbaan.

Norrie rekende in de mannenfinale af met de Georgiër Nikoloz Basilashvili, die hij met 3-6, 6-4 en 6-1 versloeg. De 26-jarige Brit is pas de eerste speler buiten de mondiale top 25 in elf jaar die de titel pakt in Indian Wells.

Ivan Ljubicic was in 2010 de laatste speler van buiten de top 25 die het Masters-toernooi op zijn naam schreef. Ook Alex Corretja (in 2000) en Jim Courier (1991) presteerden dat. Ze stonden net als Norrie allemaal 26e op de ATP-ranglijst op het moment dat ze in Indian Wells wonnen.

Norrie, die in juli van dit jaar bij het ATP-toernooi in het Mexicaanse Cabo San Lucas de eerste titel uit zijn carrière pakte, leverde tegen Basilashvili in de eerste set twee keer zijn service in. Ook in de tweede set werd hij als eerste gebroken, maar hij rechtte de rug en trok de partij in de derde set naar zich toe.

Dankzij zijn overwinning stijgt Norrie, die het jaar begon als nummer 74 van de wereld, naar de vijftiende plek op de ATP-ranglijst. Zo hoog stond hij nog nooit.

Cameron Norrie was veerkrachtig in zijn finale tegen Nikoloz Basilashvili. Foto: EPA

Badosa is bezig aan flinke opmars

Het vrouwentoernooi in Indian Wells kreeg met Badosa eveneens een bijzondere winnaar. De 23-jarige Spaanse trof tweevoudig Grand Slam-winnaar Victoria Azarenka en trok de partij net als Norrie in drie sets naar zich toe: 7-6 (5), 2-6 en 7-6 (2). Ze bleek in de tiebreaks net wat scherper.

Badosa is na Serena Williams (1999) en Bianca Andreescu (2019) de derde speelster die bij haar eerste deelname direct de titel pakt. Net als Norrie won ze haar tweede toernooi van 2021, want eerder dit jaar was ze de beste in Belgrado.

De Spaanse is bezig aan een flinke opmars op de WTA-ranglijst: begin vorig jaar stond ze nog maar net in de top honderd, nu stijgt ze dankzij haar titel naar de dertiende plek.

Aan het toernooi van Indian Wells deed een flink aantal topspelers niet mee. Bij de mannen ontbraken Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem en bij de vrouwen waren Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Aryna Sabalenka er niet bij.