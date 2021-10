Tallon Griekspoor heeft zondag in Napels zijn derde Challenger-titel in drie weken tijd veroverd. De Noord-Hollander boekte in de finale al zijn zestiende overwinning op rij en stormt maandag de top honderd van de wereldranglijst binnen.

De 25-jarige Griekspoor rekende in de eindstrijd op het gravel in Napels in twee sets af met de Amerikaan Alexander Ritschard. Hij versloeg de nummer 302 van de wereld met 6-3 en 6-2.

Griekspoor is de laatste weken aan een indrukwekkende reeks bezig. Sinds zijn nederlaag tegen Novak Djokovic in de tweede ronde van de US Open heeft hij niet meer verloren. De afgelopen weken pakte de Nederlander ook de titels in het Spaanse Murcia en Napels en eerder won hij een enkelpartij in de Davis Cup-ontmoeting met Uruguay.

Eerder deze week verzekerde Griekspoor zich met zijn halvefinaleplek in Napels al van een plek in de top honderd van de wereldranglijst. Komende maandag, als de ATP-ranglijst officieel wordt bijgewerkt, klimt hij naar de 89e plek.

Griekspoor is dan de tweede Nederlander in de top honderd. Recent bereikte Botic van de Zandschulp die mijlpaal al. De Veenendaler haalde op de US Open de kwartfinales en is momenteel de nummer 66 van de wereld.

In Napels veroverde Griekspoor zijn zesde Challenger-titel van dit seizoen. Eerder dit jaar triomfeerde hij ook in Praag, Bratislava en Amersfoort.