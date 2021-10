Het Masters-toernooi van Indian Wells krijgt bij de mannen een bijzondere finale. Cameron Norrie, de nummer 26 van de wereld, neemt het in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) op tegen Nikoloz Basilashvili (ATP-36).

De 26-jarige Norrie en de drie jaar oudere Basilashvili staan in Californië namelijk voor het eerst in de finale van een Masters-toernooi. Beide spelers waren al wel succesvol op kleinere toernooien, maar kunnen nu voor het eerst een grote prijs pakken.

Norrie bereikte de finale door in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) af te rekenen met Grigor Dimitrov, die nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van US Open-kampioen Daniil Medvedev. Norrie was met 6-2 en 6-4 betrekkelijk eenvoudig te sterk voor de Bulgaar.

Basilashvili voegde zich een paar uur later ook tot de finalisten door Taylor Fritz in twee sets te verslaan. De Georgiër had het wel iets lastiger met zijn Amerikaanse opponent: 7-6 (5) en 6-3. Fritz kreeg in de eerste set zelfs drie setpunten.

Cameron Norrie won eerder dit jaar de enige onderlinge ontmoeting.

Norrie in Rotterdam te sterk voor Basilashvili

Norrie en Basilashvili, die allebei nog nooit een kwartfinale haalden op een Grand Slam-toernooi, kwamen elkaar eerder dit jaar voor het eerst tegen. De Brit won in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam met 6-0 en 6-3.

Grote namen als Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en regerend kampioen Dominic Thiem hadden zich voortijdig al afgemeld voor Indian Wells. Het viertal was niet fit genoeg om mee te doen aan het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten.

Naast Medvedev werden ook toppers als Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás en Andrey Rublev vroegtijdig uit het toernooi gekegeld. Bij de vrouwen gaat de finale tussen Paula Badosa en Victoria Azarenka.