De finale van Indian Wells bij de vrouwen gaat dit jaar tussen Victoria Azarenka en Paula Badosa. Voormalig nummer één van de wereld Azarenka rekent daarmee af met een frustrerende periode.

Azarenka was in de halve finale op het hoog aangeschreven toernooi in Californië, ook wel 'de vijfde Grand Slam' genoemd, met 3-6, 6-3 en 7-5 te sterk voor Jelena Ostapenko.

"Mijn seizoen is erg lastig geweest", zei Azarenka na het bereiken van de finale. "Er zijn momenten geweest waarop ik fysiek niet dat beetje extra kon brengen, dat was erg frustrerend."

Op de Grand Slams kwam de 32-jarige Belarussische dit jaar niet verder dan de vierde ronde. Daardoor is ze afgezakt naar de 32e plek op de wereldranglijst. Maar vrijdag liet ze zien dat ze nog altijd tot de wereldtop kan behoren.

"Ik ben lang op zoek geweest naar mijn topvorm. Nu heb ik het gevoel dat ik wat meer structuur heb gevonden dankzij een beetje meer discipline. Dat maakt het niet per se makkelijker, maar wel wat overzichtelijker", legde Azarenka uit.

"Er zijn nu geen dingen die extra energie van me vragen", zei de routinier, die het toernooi van Indian Wells al tweemaal won. "Ik kan mijn energie weer gebruiken om voor elke bal te vechten."

De Spaanse Paula Badosa bereikt door haar goede resultaten in Indian Wells voor het eerst de top 20. Foto: EPA

Badosa vol vertrouwen na zege op Jabeur

In de finale treft Azarenka de Spaanse Badosa, die met tweemaal 6-3 te sterk was voor Ons Jabeur. De Tunesische werd eerder deze week nog de eerste Arabische die de top tien van de WTA-ranglijst bereikte.

De 23-jarige Badosa stond nooit eerder een finale van een dergelijk groot toernooi. Ze begon het seizoen als nummer 70 van de wereld, staat nu 27e en zal komende maandag voor het eerst in de top twintig staan.

"Ik heb momenteel veel vertrouwen. Ik werk hier elke dag keihard voor en op elk aspect ben ik een beetje beter geworden", vertelde Badosa. "Daarom is mijn niveau gestegen en sta ik nu in de finale tegen een van de beste speelsters."