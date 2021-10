Stéfanos Tsitsipás is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Indian Wells. De nummer drie van de wereld verloor in drie sets van de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 4-6, 6-2 en 4-6.

De 23-jarige Tsitsipás schoot dramatisch uit de startblokken op het hardcourt in Indian Wells en verloor zijn allereerste servicegame al aan Basilashvili, die 36e staat op de wereldranglijst. De Georgiër nam vervolgens een dubbele break voorsprong, werd één keer teruggebroken door Tsitsipás, maar won de eerste set alsnog met 4-6.

Tsitsipás nam revanche door de tweede set met overtuigende cijfers te winnen, maar in het derde bedrijf ging het alsnog mis voor de Griek. Opnieuw verloor hij zijn eerste servicegame, maar dit keer kwam Tsitsipás nog terug tot 2-2. Een nieuwe break achterstand kwam hij niet meer te boven.

Voor Tsitsipás is de uitschakeling in Indian Wells een gevoelige tik in de aanloop naar de ATP Finals, die op 14 november van start gaan in Turijn. De finalist van Roland Garros is bij afwezigheid van Rafael Nadal en Roger Federer op voorhand een van de grootste uitdagers van topfavoriet Novak Djokovic.

Basilashvili neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen Taylor Fritz en Alexander Zverev, die later op de dag op het programma staat.