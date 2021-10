Tallon Griekspoor heeft zich vrijdag verzekerd van een plek in de top honderd van de wereldranglijst. Dat deed de geboren Haarlemmer door zich te plaatsen voor de halve finales van een Challenger-toernooi in Napels.

De 25-jarige Griekspoor was in de strijd om een plek bij de laatste vier in drie sets te sterk voor de Fransman Manuel Guinard: 7-6 (7), 3-6 en 6-3. De Nederlander boekte op het Italiaanse graveltoernooi al zijn veertiende zege op rij.

Met ingang van maandag, als de wereldranglijst officieel wordt bijgewerkt, is Griekspoor de tweede Nederlander in de top honderd. Recent bereikte Botic van de Zandschulp al die mijlpaal. De Veenendaler haalde op de US Open de kwartfinales en mag zich momenteel de nummer 66 van de wereld noemen.

Landgenoot Griekspoor, die deze week begon als de mondiale nummer 118, was dit jaar al dicht bij een plek in de top honderd van de ATP-ranglijst. In juli bezette hij een week de 105e positie.

In Napels aast Griekspoor op zijn zesde Challenger-titel van het seizoen. De afgelopen weken was hij al de sterkste in het Spaanse Murcia en een ander toernooi in het Italiaanse Napels.

Zoals het er nu naar uitziet, is Griekspoor begin volgend jaar rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Dat was ruim een maand geleden ook zo op de US Open in New York, waar hij zijn eerste partij won en in de tweede ronde kansloos was tegen Novak Djokovic.