De Tunesische Ons Jabeur heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor een primeur gezorgd door de halve finales te bereiken in Indian Wells. Ze is de eerste Arabische tennisser die in de top tien van de wereldranglijst terechtkomt.

De 27-jarige Jabeur was in de kwartfinales te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland. Het werd 7-5 en 6-3 voor de speelster die nu nog de veertiende plaats op de WTA-ranglijst bezet.

Het was voor Jabeur al haar 48e overwinning van 2021, een aantal waaraan geen enkele speelster op de WTA Tour kan tippen. Eerder dit jaar werd ze in Birmingham al de eerste Arabische tennisster met een WTA-titel.

Op de Australian Open van vorig jaar was Jabeur bovendien de eerste Arabische in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Dit jaar reikte ze op Wimbledon eveneens tot de laatste acht.

In Indian Wells staat ze in de halve eindstrijd tegenover de Spaanse Paula Badosa, die drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber met 6-4 en 7-5 opzijzette. De andere halve finale gaat tussen Victoria Azarenka en Jelena Ostapenko.

Cameron Norrie had tot dit jaar nog geen partij gewonnen in Indian Wells. Cameron Norrie had tot dit jaar nog geen partij gewonnen in Indian Wells. Foto: Getty Images

Ook Norrie en Dimitrov halvefinalist

Bij de mannen staat Cameron Norrie voor het eerst in de halve finales van een Masters-toernooi. De Britse nummer 26 van de wereld gunde de Argentijn Diego Schwartzman slechts twee games: 6-2, 6-0.

De 26-jarige Norrie had tot dit jaar nog nooit een partij gewonnen op Indian Wells. Zijn partij tegen Schwartzman in de kwartfinales duurde slecht 73 minuten.

In de halve eindstrijd staat Norrie tegenover Grigor Dimitrov, die een stuk meer moeite had met de Pool Hubert Hurkacz: 3-6, 6-4 en 7-6 (2). Dimitrov had een ronde eerder al van topfavoriet Daniil Medvedev gewonnen.

Bij de mannen moeten de andere twee kwartfinales nog gespeeld worden. Daarbij zijn Nikoloz Basilashvili-Stéfanos Tsitsipás en Taylor Fritz-Alexander Zverev de affiches.

Aan het toernooi in Indian Wells doet een flink aantal wereldtoppers niet mee. Zo ontbreken Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Aryna Sabalenka en zijn Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem er bij de mannen niet bij.