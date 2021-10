Daniil Medvedev is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld in de vierde ronde op het Masters-toernooi van Indian Wells. De US Open-kampioen verloor in drie sets van Grigor Dimitrov.

De 25-jarige Medvedev begon nog wel goed aan de partij en won de eerste set, maar moest de overwinning na ruim twee uur spelen toch aan de vijf jaar oudere Dimitrov laten: 6-4, 4-6 en 3-6.

Lange tijd leek er niets aan de hand voor Medvedev. De Rus won dus niet alleen de eerste set, maar kwam in het tweede bedrijf op een 4-1-voorsprong. De nummer twee van de wereld begon echter steeds meer fouten te maken, serveerde minder goed en gaf de partij uit handen.

Voor een plek in de halve finale speelt Dimitrov tegen Hubert Hurkacz. De Pool was eerder al te sterk voor Aslan Karatsev (6-1 en 6-3). De andere kwartfinales zijn Diego Schwartzman-Cameron Norrie, Stéfanos Tsitsipás-Nikoloz Basilashvili en Taylor Fritz-Alexander Zverev.

Tsitsipás en Zverev, de nummers drie en vier van de wereldranglijst, waren in de nacht van woensdag op donderdag in hun vierde ronde te sterk voor respectievelijk Alex de Minaur (6-7 (3), 7-6 (3) en 6-2) en Gaël Monfils (6-1 en 6-3).

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en regerend kampioen Dominic Thiem zijn er allemaal niet bij. Het viertal is niet fit genoeg om mee te doen aan het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten.

Victoria Azarenka bereikte de halve finales. Victoria Azarenka bereikte de halve finales. Foto: Getty Images

Azarenka en Ostapenko naar laatste vier

Bij de vrouwen plaatsten Victoria Azarenka en Jeļena Ostapenko zich voor de halve finales, waarin ze elkaar treffen. Azarenka was met 6-4 en 6-2 te sterk voor Jessica Pegula en Ostapenko ontdeed zich van Shelby Rogers (6-4, 4-6 en 6-3).

De andere halve finale is nog niet bekend. Die gaat tussen de winnaressen van de kwartfinalepartijen tussen Ons Jabeur en Anett Kontaveit en Angelique Kerber-Paula Badosa.

Ook bij de vrouwen doen een hoop grote namen niet mee aan Indian Wells. Aryna Sabalenka testte positief op het coronavirus en ook Ashleigh Barty en oud-winnaressen Naomi Osaka en Serena Williams zijn afwezig.