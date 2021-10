Alexander Zverev heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de achtste finales van het Masters-toernooi in Indian Wells bereikt. De Duitser versloeg Andy Murray na een spectaculair matchpoint. Bij de vrouwen werden Iga Swiatek en Elina Svitolina uitgeschakeld.

De 24-jarige Zverev had iets meer dan twee uur nodig om de tien jaar oudere Murray te kloppen: 6-4, 7-6 (4). Op matchpoint stonden de Duitser en de Schot al snel allebei bij het net, maar ze volleerden de bal meerdere keren naar elkaar toe. Het was uiteindelijk Murray die het bijzondere schouwspel eindigde en probeerde een winner te slaan, maar zijn bal eindigde in de tramrails.

Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat Zverev de vierde ronde haalt in Indian Wells. De laatste keer was in 2016, toen Rafael Nadal hem in drie sets uitschakelde. Bij de vorige editie in 2019 verloor Zverev in de derde ronde.

Voor een plek in de kwartfinales wacht 'Sascha' een krachtmeting met Gaël Monfils. De Fransman rekende in zijn derderondepartij af met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, tweevoudig Grand Slam-finalist: 7-5 en 6-2.

Zverev hoopt met zijn succes in Indian Wells weer wat positieve aandacht te krijgen. De nummer vier van de wereld wordt momenteel onderzocht door tennisbond ATP, omdat zijn ex-vriendin hem beschuldigt van mishandeling. Zverev heeft alle beschuldigingen altijd naar het rijk der fabelen verwezen.

In navolging van Zverev plaatste ook Stéfanos Tsitsipás zich voor de vierde ronde. De Griek, die de derde plek op de wereldranglijst bezet, kwam met de schrik vrij tegen de Italiaan Fabio Fognini: 2-6, 6-3 en 6-4.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het matchpoint tussen Alexander Zverev en Andy Murray te zien.

Swiatek en Svitolina al uitgeschakeld

In het vrouwentoernooi werden met Swiatek en Svitolina dinsdagavond twee toptienspeelsters uitgeschakeld in de vierde ronde. Swiatek verloor met 6-4 en 6-3 van Jelena Ostapenko, de Roland Garros-winnares van 2017. De mondiale nummer vier Swiatek won het Grand Slam-toernooi in Parijs vorig jaar nog.

De 27-jarige Svitolina (WTA-7) ging kansloos ten onder tegen de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1 en 6-1. De Oekraïense noteerde een teleurstellend eersteservicepercentage, dwong geen enkel breakpoint af en won slechts 41 van de 107 punten.

Ook voor tienersensatie Leylah Fernandez zit Indian Wells erop. De pas negentienjarige Canadese, verliezend finalist van de US Open, ging in drie sets ten onder tegen de Amerikaanse Shelby Rogers: 6-2, 1-6 en 6-7 (4).

Victoria Azarenka maakte een einde aan het sprookje van haar landgenote Aliaksandra Sasnovich. De tweevoudig Australian Open-winnares uit Belarus won met 6-3 en 6-4 van Sasnovich, die eerder onder anderen Simona Halep en US Open-winnares Emma Raducanu uitschakelde.