Alexander Zverev laat sinds een jaar zien structureel tot de wereldtop te behoren, maar zijn opmars wordt overschaduwd door zware beschuldigingen. Zijn ex-vriendin Olga Sharypova beweert meerdere keren door hem mishandeld te zijn en de internationale tennisbond doet er inmiddels onderzoek naar. Dit is wat we weten over de zaak.

Over Alexander Zverev Geboortedatum: 20 april 1997 (24 jaar)

Geboorteplaats: Hamburg

Woonplaats: Monaco

Huidige ATP-ranking: 4

Prijzengeld: bijna 26,8 miljoen dollar

ATP-titels: 17

Beste Grand Slam-resultaat: finale US Open in 2020

Andere successen: goud op Olympische Spelen (2021)

De eerste beschuldigingen van Sharypova (foto) dateren van een jaar geleden. De Amerikaanse tennisjournalist Ben Rothenberg, werkzaam voor onder meer The New York Times, tekende in het najaar van 2020 in Racquet Magazine voor het eerst haar verhaal op. Sharypova kreeg in september 2018 een relatie met haar jeugdliefde Zverev, maar het boterde al snel niet meer tussen de twee. De Russin voelt zich vanwege denigrerende opmerkingen mentaal mishandeld door Zverev en stelt dat ze ook fysiek is belaagd door de Duitser met Russische roots.

Het gaat om incidenten in 2019 rond de US Open, de Laver Cup en het Masters-toernooi in Sjanghai. Sharypova zegt dat ze in augustus, een week voor de US Open in New York, tijdens een van hun vele ruzies door Zverev op bed is geduwd en dat hij een kussen op haar gezicht heeft gedrukt. Rond de Laver Cup in september zou het opnieuw zijn misgegaan. "In andere gevechten werd ik geduwd, draaide hij mijn armen of verstikte hij me. In Genève sloeg hij me voor het eerst in mijn gezicht", aldus Sharypova. Ze zegt uit wanhoop zichzelf insuline te hebben toegediend om te ontsnappen uit haar uitzichtloze situatie. Dat liep met een sisser af.

In augustus 2021 publiceerde journalist Rothenberg op Slate.com het tweede deel van zijn gesprek met Sharypova, die toen sprak over gebeurtenissen in Sjanghai in oktober 2019. Tijdens het Masters-toernooi in de Chinese miljoenenstad kwam het naar verluidt opnieuw tot een ruzie die escaleerde. Zverev zou zijn toenmalige vriendin in de badkamer bij de keel hebben gegrepen, tegen de muur hebben gedrukt en hebben geslagen. Met dat laatste vermeende handgemeen kwam er definitief een einde aan hun relatie. Sinds december 2019 hebben ze elkaar niet meer gesproken.

Alexander Zverev werd afgelopen zomer in Tokio nog olympisch kampioen. Alexander Zverev werd afgelopen zomer in Tokio nog olympisch kampioen. Foto: EPA

Zverev werd meermaals geconfronteerd met de zware beschuldigingen, maar verwijst ze telkens naar het rijk der fabelen. "We hadden ups en downs, maar onze relatie was niet zoals in de media wordt beschreven. Het maakt me verdrietig wat voor impact zulke valse beschuldigingen kunnen hebben op mijzelf en de sport", zei hij bij de ATP Finals in november 2020. Collega-tennissers als Roger Federer en Andy Murray werden door journalisten eveneens gevraagd naar de beschuldigingen, maar hielden zich op de vlakte. Novak Djokovic zei 'Sascha' te steunen.

Na een lange radiostilte kondigde tennisbond ATP begin oktober alsnog een intern onderzoek aan. Directeur Massimo Calvelli van de ATP zegt dat de recente verklaringen van Sharypova over een mishandeling in Sjanghai serieus moeten worden genomen en dat het "de verantwoordelijkheid van de tennisbond is" om er onderzoek naar te doen. In een reactie zegt Zverev een onderzoek toe te juichen, zodat hij zijn naam kan zuiveren.

Het is onduidelijk of en wat voor sanctie Zverev kan verwachten. De bal ligt hoe dan ook bij de tennisbond, want Sharypova heeft geen aangifte gedaan tegen haar voormalige partner. De Russin, zelf een oud-tennisster, zegt met haar onthullingen andere slachtoffers te willen helpen en is er naar eigen zeggen niet op uit om Zverev strafrechtelijk te laten vervolgen.

In de artikelen van Rothenberg staan, naast de getuigenis van Sharypova, belastende appberichten en foto's waarop onder meer blauwe plekken op haar lichaam te zien zijn. De vraag is echter of Sharypova's woord en het (beperkte) bewijsmateriaal genoeg zijn om de tennisbond aan haar kant te krijgen.