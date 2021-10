Martin Pakula, de sportminister van de Australische deelstaat Victoria, heeft alle tennissers dinsdag geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Spelers die zich niet laten inenten, kunnen mogelijk zware restricties verwachten op de Australian Open.

"Als ik een speler bij de ATP of de WTA was, zou ik mezelf laten vaccineren", zei Pakula in gesprek met het Australische radiostation SEN. "Dat geeft ze de grootste kans om op de Australian Open in actie te komen met de versoepelde restricties die dan gelden voor die bepaalde groep."

Australië staat wereldwijd bekend om het strenge coronabeleid. Vorig jaar moesten alle deelnemers aan de Australian Open bij aankomst in het land veertien dagen verplicht in quarantaine en mochten ze alleen een paar uur per dag naar buiten om te trainen, wat tot de nodige kritiek leidde.

Hoewel toernooidirecteur Craig Tiley eind augustus liet weten dat er bij de komende editie in 2022 hoe dan ook géén quarantaineplicht geldt, is er over de verdere regels nog weinig duidelijk. Pakula wilde alleen kwijt dat er nog altijd wordt overlegd met de Australische tennisbond en het ministerie van Gezondheid.

Novak Djokovic won de Australian Open vorig jaar, maar bij een eventuele vaccinatieplicht is het onzeker of de Serviër zijn titel komt verdedigen. Foto: Pro Shots

In Melbourne geldt al vaccinatieplicht voor bepaalde groepen

In de deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt, geldt al een vaccinatieplicht voor bijvoorbeeld bouwvakkers, leraren en zorgmedewerkers. Mocht vaccinatie een eis zijn voor deelname aan de Australian Open, dan bestaat de kans dat heel wat spelers niet mee kunnen doen.

In de aanloop naar de US Open aan het einde van deze zomer was volgens The Guardian slechts de helft van alle ATP- en WTA-spelers gevaccineerd. Novak Djokovic zei in 2020 dat hij tegen een vaccinatieplicht is en dat hij zich niet wil laten inenten als hij daartoe wordt gedwongen. Het is niet duidelijk of de negenvoudig winnaar van de Australian Open zich inmiddels heeft laten vaccineren.

Het Grand Slam-toernooi in Melbourne wordt begin volgend jaar van 17 tot en met 30 januari gehouden. Vorig jaar werd de Australian Open vanwege de coronapandemie in februari gehouden, drie weken later dan gepland.