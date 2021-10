Daniil Medvedev heeft zich dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan voor de achtste finales van het Masters-toernooi in Indian Wells geplaatst. De nummer één van de plaatsingslijst rekende af met de Serviër Filip Krajinovic. Bij de vrouwen werd favoriet Karolína Plísková verrassend uitgeschakeld.

Medvedev had anderhalf uur nodig om zich te ontdoen van Krajinovic, de nummer 34 van de wereld: 6-2 en 7-6 (1). De 25-jarige Rus maakte het zichzelf in de tweede set nog even moeilijk door twee keer zijn servicegame te verliezen, maar hij bleef op de been en maakte in de tiebreak alsnog duidelijk het verschil.

Met zijn overwinning op Krajinovic bereikte Medvedev niet alleen voor het eerst de vierde ronde in Indian Wells, maar boekte hij ook zijn vijftigste zege van 2021 in het enkelspel. De Rus nam bovendien revanche voor zijn uitschakeling bij de vorige editie in 2019, toen Krajinovic in de derde ronde met 6-3 en 6-2 te sterk bleek.

Indian Wells is voor Medvedev zijn eerste ATP-toernooi sinds hij in september de US Open won. De nummer twee van de wereld, die vorige maand ook een wedstrijd speelde op de Laver Cup, was in de finale in New York een maatje te groot voor Novak Djokovic en veroverde de eerste Grand Slam-titel uit zijn loopbaan.

In de vierde ronde van het Masters-toernooi in Indian Wells neemt Medvedev het op tegen Grigor Dimitrov. De Bulgaar rekende in zijn derderondepartij af met Reilly Opelka en is net als de Rus nog zonder setverlies in de Verenigde Staten.

Daniil Medvedev staat voor het eerst in zijn loopbaan in de vierde ronde van Indian Wells. Foto: AFP

Plísková laat zich verrassen door lucky loser

In het vrouwentoernooi zorgde Beatriz Haddad Maia voor een daverende verrassing door Plísková uit te schakelen. De Braziliaanse, die ondanks een nederlaag in de kwalificaties als lucky loser mee mocht doen, was de Tsjechische met 6-3 en 7-5 de baas.

De 29-jarige Plísková, de nummer één van de plaatsingslijst, kreeg in de hele wedstrijd liefst veertien breakpoints, maar benutte er slechts vijf. Haddad Maia, de nummer 115 van de wereld, verzilverde acht van haar veertien breekkansen.

Eerder dit jaar bereikte Plísková wel de finale van de toernooien in Rome en Montreal én haalde de eindstrijd op Wimbledon. In alle finales ging de huidige nummer drie van de wereld ten onder. Ze wacht nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel.