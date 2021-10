Alexander Zverev heeft zich als vierde tennisser voor de ATP Finals geplaatst. De nummer vier van de wereld bereikte in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de derde ronde op Indian Wells. Andy Murray voegde zich voor het eerst sinds 2016 bij de laatste 32 en in het vrouwentoernooi werd Simona Halep uitgeschakeld.

De 24-jarige Zverev had het niet makkelijk tegen de Amerikaan Jenson Brooksby, maar maakte het karwei in de derde set alsnog af: 6-4, 3-6 en 6-1. De Duitser noteerde in zijn laatste twee opslagbeurten een lovegame tegen de twintigjarige Brooksby, de nummer 79 van de wereld.

Door zijn zege is Zverev er zeker van dat hij voor de vijfde keer op rij mag meedoen aan de ATP Finals. 'Sascha' won het prestigieuze eindejaarstoernooi in 2018 zonder setverlies. In de halve finales rekende Zverev toen af met Roger Federer, waarna hij in de finale Novak Djokovic de baas was.

Eerder wisten Djokovic, US Open-winnaar Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás zich te plaatsen voor de ATP Finals, die van 14 tot en met 21 november in Turijn worden gehouden. Vorig jaar was Medvedev in de finale te sterk voor Dominic Thiem.

De prestaties van Zverev worden momenteel overschaduwd door het onderzoek dat de tennisbond ATP naar hem heeft ingesteld. Zijn ex-vriendin Olga Sharypova claimt dat zij door toedoen van de Duitser meerdere keren het slachtoffer is geworden van huiselijk gewend. Zverev zelf ontkent alle beschuldigingen van mishandeling.

Zverev treft Murray voor plek in achtste finales

Op Indian Wells hoopt Zverev de aandacht weer op zijn tennis te krijgen en zijn vijfde toernooi van het jaar te winnen. De olympisch kampioen, die in 2021 onder meer de Masters-toernooien in Madrid en Cincinnati op zijn naam schreef, wacht in de derde ronde een krachtmeting met Murray.

De 34-jarige Schot bereikte voor het eerst sinds 2016 de derde ronde van Indian Wells. Hij trok na een relatief lange partij van iets meer dan drie uur aan het langste eind tegen de zestien jaar jongere Carlos Alcaraz: 5-7, 6-3 en 6-2.

Het Spaanse toptalent deed zichzelf tekort door slechts twee van zijn tien breakkansen te verzilveren. In de eerste set verzuimde Murray op zijn beurt een setpoint te benutten.

Drievoudig Grand Slam-winnaar Murray, die jaren geleden een zware heupoperatie onderging en sindsdien niet meer echt in de buurt is gekomen van zijn oude niveau, won in 2019 in Antwerpen voor het laatst een ATP-toernooi.

In het vrouwentoernooi werd Simona Halep verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Roemeense verloor met 7-5 van 6-4 van de Belarussische Aliaksandra Sasnovich, die eerder US Open-winnares Emma Raducanu versloeg. Sasnovich wacht in de vierde ronde een krachtmeting met Victoria Azarenka, die Petra Kvitová met 7-5 en 6-4 klopte.