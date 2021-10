Tallon Griekspoor heeft zondag het Challenger-toernooi van Napels op zijn naam geschreven. De Noord-Hollander versloeg in de finale de Italiaan Andrea Pellegrino met 6-3 en 6-2.

De 25-jarige Griekspoor is aan een fraaie zegereeks bezig. De nummer 118 van de wereld boekte tegen Pellegrino zijn elfde overwinning op rij.

Griekspoor heeft sinds zijn nederlaag tegen Novak Djokovic in de tweede ronde van de US Open niet meer verloren. In de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met Uruguay won hij het tweede enkelspel en vorige week won hij het Challenger-toernooi in het Spaanse Murcia.

Dankzij zijn zegereeks is Griekspoor dicht bij een plek in de top honderd. Hij klimt op de wereldranglijst naar de 106e plaats.

Op het gravel in Napels veroverde Griekspoor zijn vijfde Challenger-titel van dit seizoen. Eerder dit jaar triomfeerde hij ook in Praag, Bratislava en Amersfoort.

Komende week doet Griekspoor weer mee aan een Challenger-toernooi in Napels.