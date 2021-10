Arantxa Rus heeft op het toernooi in het Amerikaanse Indian Wells niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Petra Kvitová: 6-2 en 6-2. Ook US Open-winnares Emma Raducanu verloor in de tweede ronde.

De dertigjarige Westlandse had in de tweede ronde geen antwoord op de vaak harde slagen van de Tsjechische Kvitová, de nummer elf van de wereld: 6-2 en 6-2.

Het was het eerste duel op de WTA Tour tussen de Nederlandse en de tweevoudig winnares van Wimbledon, die in Indian Wells als zevende geplaatst is.

Rus had nog wel op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt in Indian Wells. Ze stond in de openingsronde slechts één game af aan de Amerikaanse Alycia Parks: 6-0 en 6-1. De Nederlandse staat op de 68e plaats op de wereldranglijst.

Eerder op de avond bereikten ook de als tweede geplaatste Iga Swiatek, de nummer vier van de plaatsingslijst Elina Svitolina en de voormalige nummer één van de wereld Simona Halep de derde ronde.

Raducanu verliest eerste partij sinds US Open-zege

Voor Raducanu kwam het toernooi wel ten einde. De achttienjarige Britse speelde haar eerste partij nadat ze vorige maand de US Open had gewonnen. Aliaksandra Sasnovich was met 6-2 en 6-4 te sterk. In de tweede set gaf Raducanu een 4-2-voorsprong weg.

"Je hebt altijd hoogtepunten maar ook dieptepunten, waarna je teleurgesteld bent", baalde Raducanu. "Aliaksandra speelde geweldig, je kon zien dat ze veel meer ervaring heeft. Ze voerde haar plan beter uit dan ik en heeft verdiend gewonnen."