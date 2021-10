Botic van de Zandschulp is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) direct gestrand op het Masters-toernooi in Indian Wells. In het vrouwentoernooi slaagde Kim Clijsters er opnieuw niet in haar eerste zege sinds haar rentree te boeken.

Van de Zandschulp was in een lange driesetter niet opgewassen tegen de Amerikaan Marcos Giron. Uiteindelijk stond er 6-7, 6-2 en 6-4 op het scorebord.

De partij tussen Giron (ATP-59) en de Nederlandse nummer 66 van de wereld nam ruim 2,5 uur in beslag. Van de Zandschulp was door twee overwinningen in de kwalificaties in het hoofdschema beland. Hij speelde zijn derde partij in drie dagen.

Van de Zandschulp speelde zijn eerste toernooi sinds de US Open, waarop hij indruk maakte door via het kwalificatietoernooi de kwartfinales te bereiken. Daarin verloor hij van de latere winnaar, Daniil Medvedev.

De uitschakeling van Van de Zandschulp in het Amerikaanse Indian Wells betekent dat Arantxa Rus er nog de enige Nederlandse deelnemer is. Ze overleefde donderdag de openingsronde en stuit nu op Petra Kvitová, de nummer elf van de wereld.

Kim Clijsters wacht nog op haar eerste zege sinds haar rentree. Kim Clijsters wacht nog op haar eerste zege sinds haar rentree. Foto: Pro Shots

Clijsters verliest ook in drie sets

De 38-jarige Clijsters, bezig aan haar derde periode op de Tour, moest het in de eerste ronde afleggen tegen Katerina Siniakova uit Tsjechië: 1-6, 6-2 en 2-6. De Belgische verloor vooralsnog al haar partijen in het enkelspel sinds ze vorig jaar voor de tweede keer haar rentree maakte.

De voormalige aanvoerster van de wereldranglijst, nu de mondiale nummer 1476, had van de organisatie in Indian Wells een wildcard gekregen en deed er voor het eerst sinds 2011 mee. Clijsters won het toernooi in 2003 en 2005.

De viervoudig Grand Slam-winnares maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar kwam sindsdien nog amper in actie. In oktober onderging Clijsters een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting.

Aan het toernooi in Indian Wells doet een flink aantal wereldtoppers niet mee. Zo ontbreken Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Aryna Sabalenka en zijn Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem er bij de mannen niet bij.