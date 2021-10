Botic van de Zandschulp is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) direct gestrand op het Masters-toernooi in Indian Wells. De Amerikaan Marcos Giron was de Nederlander in een lange driesetter de baas: 6-7, 6-2 en 6-4.

De partij tussen Giron (ATP-59) en de Nederlandse nummer 66 van de wereld nam ruim 2,5 uur in beslag. Van de Zandschulp was door twee overwinningen in de kwalificaties in het hoofdschema beland. Hij speelde zijn derde partij in drie dagen.

Van de Zandschulp speelde zijn eerste toernooi sinds de US Open, waarop hij indruk maakte door via het kwalificatietoernooi de kwartfinales te bereiken. Daarin verloor hij van de latere winnaar, Daniil Medvedev.

De uitschakeling van Van de Zandschulp in het Amerikaanse Indian Wells betekent dat Arantxa Rus er nog de enige Nederlandse deelnemer is. Ze overleefde donderdag de openingsronde en stuit nu op Petra Kvitová, de nummer elf van de wereld.

Rus en Kvitová treffen elkaar in de nacht van vrijdag op zaterdag. De dertigjarige Nederlandse en de één jaar oudere Tsjechische stonden nog nooit tegenover elkaar.

Aan het prestigieuze toernooi doet een flink aantal wereldtoppers niet mee. Zo ontbreken Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Aryna Sabalenka en zijn Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem er bij de mannen niet bij.