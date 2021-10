Tennisser Botic van de Zandschulp is niet door de eerste ronde gekomen in het Masters-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. De Amerikaan Marcos Giron was de Nederlander in een lange driesetter de baas: 6-7 6-2 6-4.

De partij tussen Giron, nummer 59 van de wereld en de Nederlander nam ruim 2,5 uur in beslag. Van de Zandschulp, 66e van de wereld, was door twee overwinningen in de kwalificaties in het hoofdschema beland. Hij speelde zijn derde partij in drie dagen.

Van de Zandschulp speelde zijn eerste toernooi sinds de US Open, waar hij opzien baarde door via het kwalificatietoernooi de kwartfinale van het Grand Slam-toernooi te bereiken. Daarin verloor hij van de latere winnaar, de Rus Daniil Medvedev, in vier sets.